Vecino, le parole dell'ex Inter nel match program del club

Vecino, l’ex Inter rilascia alcune considerazioni alla vigilia della partita della Lazio contro il Parma di campionato

Ai microfoni del match program della Lazio, alla vigilia della partita con il Parma, ha parlato Vecino il quale rilascia alcune sue considerazioni sul match e non solo

PARMA – Sappiamo che sarà una partita dura contro una squadra in salute e con tanti risultati utili conscecutivi alle spalle. L’ennesima conferma che da qui alla fine del campionato non esisteranno gare facili

VITTORIA DI GENOVA – Sono accadute tante cose diverse dal solito, è vero. Arrivati però a questo punto della stagione, contano solamente le vittorie perché ci sono tante squadre in pochi punti e non possiamo permetterci passi falsi per la nostra classifica

300 PRESENZE – Sono orgoglioso di essere così vicino a questo traguardo, dopo più di dieci anni in Italia. Ho vissuto un bel numero di partite in Serie A e spero di poterne giocare ancora tante altre