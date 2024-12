Vecino Lazio, bruttissime notizie per Baroni: nuovo infortunio per il centrocampista. I dettagli

Vecino Lazio, il centrocampista biancoceleste ha rimediato una ricaduta dopo l’ultimo infortunio e potrebbe star fermo per molto tempo

Bruttissime notizie in casa Lazio. Matias Vecino era sulla via del recupero dopo il problema muscolare rimediato in Europa League contro il Ludogorets ma nella giornata di oggi ha avuto una ricaduta.

Le sue condizioni non sono delle migliori e si teme addirittura uno stop di due mesi. Infatti, il centrocampista di mister Baroni potrebbe tornare in campo soltanto a febbraio.