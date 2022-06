Vavro e Muriqi, la Lazio al lavoro per le due cessioni

In casa Lazio si lavora anche alle cessioni. I nomi più caldi sono senza dubbio Vavro e Muriqi: la situazione

Per quel che riguarda il difensore, starebbe andando avanti la trattativa con il Copenaghen, ma ballerebbero due milioni: 4 milioni l’offerta, 6 la richiesta. Situazione un po’ più complicata per l’attaccante. Il Maiorca resterebbe in pole, ma i biancocelesti non sarebbero disposti a scendere sotto i 10 milioni. Non possono essere escluse strade alternative.