Vasic: «Il mio idolo è Milinkovic-Savic e sono molto felice che...»

PAROLE – Sono contento che mi confrontino con giocatori come Sergej Milinković Savić e Dušan Tadić. Mi piacciono molto perché sono grandi calciatori con una carriera seria”. Per quanto riguarda gli idoli, se dovessi individuarne uno, è Sergej Milinković Savić. Penso di essere il più vicino a lui in termini di stile di gioco e mi piace il modo in cui gioca. Abbiamo giocato un’amichevole contro la Lazio e ho avuto modo di parlare con Sergej, ho ricevuto anche una maglia in regalo. Mi piacerebbe incontrarlo un giorno in Serie A perché ho molto altro da dirgli