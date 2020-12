VAR, riecco Irrati in Milan Lazio: convalidò il gol di mano di Cutrone nel 2018

La gara tra Milan e Lazio verrà diretta dal signor Di Bello questa sera a San Siro alle ore 20.45. Il fischietto verrà coadiuvato da Irrati di Pistoia, che sarà l’addetto al VAR. Quest’ultimo, come riporta il Messaggero, fu protagonista in negativo proprio in una sfida tra rossoneri e biancocelesti nel gennaio 2018. Il direttore di gara, nella circostanza sul rettangolo verde, convalidò il gol con la mano realizzato da Patrick Cutrone, non ravvisando alcuna irregolarità né venendo richiamato dal VAR. La decisione avrebbe compromesso il match, che la Lazio avrebbe perso per 2-1.