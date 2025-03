Vanoli a Dazn: «Abbiamo affrontato una grande squadra con le giuste motivazioni e la doverosa umiltà»

Vanoli, il tecnico granata esterna a fine gara le sue considerazioni alla luce del pari contro la Lazio: ecco cos ha detto il tecnico a fine match

Alla fine della partita pareggiata dal suo Torino contro la Lazio, Vanoli ai microfoni di Dazn esterna le sue considerazioni a caldo per un punto fondamentale per la classifica della squadra granata, ai danni dei biancocelesti che invece rallentano in ottica Champions

PAROLE – Avevamo delle motivazioni alte. Sapevamo con grande umiltà che avremmo affrontato una squadra forte. Per essere offensivo devi avere la disponibilità dei giocatori, soprattutto in uno stadio e contro una squadra così importanti. I miei giocatori sono stati bravissimi, il pareggio è meritato. Abbiamo le potenzialità e i gol. Abbiamo preso Casadei, Gineitis ha potenzialità, così come Vlasic e Ilic. Sanno recuperare la seconda palla come nella zona da cui è arrivato il gol