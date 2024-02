Vanja Milinkovic-Savic: «Giochiamo contro una big ma dobbiamo far vedere a tutti chi siamo»

Vanja Milinkovic-Savic, il portiere granata ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della delicata gara interna con la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Torino-Lazio il portiere granata Milinkovic-Savic il quale si è espresso cosi sul match. Ecco cos’ha dichiarato

PAROLE – Bello allenarsi in settimana con i nostri tifosi che ti spingono, tutto è più facile con loro. La classifica è molto bella, oggi vedremo. Siamo bravi nel difendere come squadra in 11 dietro la palla, i concetti sono chiari, anche i ragazzi arrivati da poco si sono integrati. La Lazio? Oggi ci aspetta una grande prova, loro da anni giocano un calcio molto offensivo, stasera abbiamo la grande opportunità per vedere di che pasta siamo fatti

