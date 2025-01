Van Duysen (Pres Lokoren): «Nainggolan? Siamo felici che Radja sia libero ora però resta da capire una cosa per il futuro»

Van Duysen, il presidente del club belga esprime la sua gioia per la scarcerazione dell’ex Roma e Inter ma fa anche il punto sul futuro del calciatore

Ai microfoni del quotidiano HLN ha parlato il presidente del Lokoren Van Duysen, il quale si esprime riguardo la rapida scarcerazione di Nainggolan avvenuta questa notte. Il numero uno del club belga ha commentato cosi il rilascio dell’ex Roma e Inter dopo il caos dovuto alla cocaina

PAROLE – Non abbiamo ancora avuto modo di parlare con Radja dopo il suo rilascio su cauzione. Siamo felici che sia di nuovo libero, ma non conosciamo ancora le condizioni. Penso che vogliamo prima scoprirle rapidamente. Può ancora giocare a calcio sotto queste condizioni o no? Spero di sì, ma al momento non è ancora chiaro