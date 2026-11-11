Valle esalta la Lazio: «I biancocelesti segnano tanto. Scudetto? Corsa appassionante» – Lazio News 24

Alex Valle, terzino del Como, ha esalto la Lazio di Gennaro Gattuso prima in classifica dopo undici giornate di Serie A. Le sue dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport”

Il campionato italiano sta regalando uno spettacolo pirotecnico in questa stagione, catturando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori per la grande mole di reti realizzate e per un equilibrio che regna sovrano nelle zone nobili della graduatoria. A tracciare un quadro nitido ed entusiasmante dell’attuale momento del nostro calcio è stato Alex Valle, terzino del Como, intervenuto in una lunga ed approfondita intervista concessa ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.

Il calciatore spagnolo si è soffermato sulle dinamiche offensive delle grandi del torneo, riservando parole di elogio per diverse realtà della massima serie.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sulle condizioni di Tavares, sarà addio a gennaio con Cataldi. Ufficiale il rinnovo di Floriani

L’analisi del terzino sullo spettacolo del campionato

Nel corso della sua chiacchierata con la Gazzetta dello Sport, il difensore del club lariano ha voluto evidenziare la trasformazione tattica ed estetica del movimento calcistico italiano, paragonandolo anche alle abitudini del suo paese d’origine.

«Quest’anno guardo soprattutto la Serie A, molto divertente. Il numero di gol è letteralmente esploso. Roma e Inter segnano tanto, ma anche Lazio, Milan e Frosinone, che è una sorpresa ed è un’ottima squadra che offre un calcio con un punto di follia, e la locura finisce per darti più gol. Poi in Spagna guardo Barça e Madrid», ha raccontato Valle, sottolineando come l’intraprendenza tattica stia premiando sia le big storiche come la Lazio di Gattuso, sia compagini emergenti capaci di esprimere una proposta di gioco coraggiosa.

La corsa Scudetto e l’incertezza in vetta alla Serie A

L’incredibile densità di squadre in lotta per il traguardo più prestigioso rende imprevedibile ogni pronostico sulla vittoria finale. Sollecitato sull’esito della lotta al vertice, il laterale del Como non si è sbilanciato, celebrando l’imprevedibilità del torneo.

«Chi vincerà lo Scudetto? Eh, sinceramente non lo so. E proprio per questo dico che è appassionante», ha confessato Alex Valle, ammettendo come l’assenza di un padrone assoluto renda avvincente ogni singola giornata di campionato per chiunque segua la competizione.

Intervista Alex Valle: le ambizioni e gli obiettivi del suo Como

Oltre alla panoramica generale sulla Serie A, l’esterno difensivo ha tracciato la rotta da seguire per il percorso della propria squadra, chiamata a raccogliere il massimo da ogni impegno per consolidare la propria posizione in classifica.

«Per quanto ci riguarda proveremo a vincere il numero più alto possibile di partite, poi si vedrà», ha chiosato Valle, ribadendo la determinazione degli uomini di Cesc Fàbregas nel proseguire con mentalità ambiziosa il cammino intrapreso.