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Valentini: «La Lazio ha tirato fuori l’orgoglio contro il Milan! È stato anche bello vedere l’Olimpico. E su Sarri…»

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4 giorni ago

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As Roma 15/03/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: gol Gustav Isaksen

Antonello Valentini ha commentato la vittoria ottenuta dalla Lazio contro il Milan nell’ultimo turno di campionato. Le sue parole

Continua a far parlare la vittoria dell’Olimpico ottenuta dalla Lazio contro il Milan nell’ultimo turno di campionato. Di questo e tanto altro ha parlato Antonello Valentini ai microfoni di TMW Radio:

«Il Milan ha perso l’ultimo treno per cercare di riagguantare l’Inter per via di una sconfitta clamorosa contro la Lazio. (…) Ora il campionato è chiuso, non solo chiaramente per colpa dello scivolone rossonero, ma perché l’Inter è la squadra più forte. Detto ciò la Lazio, pur con molte assenze, ha tirato fuori l’orgoglio. È stato anche bello vedere l’Olimpico di nuovo pieno in questo momento così di contrasto con la proprietà. La squadra ha interpretato al meglio il suo ruolo, anche per merito di un allenatore come Sarri».

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