Valentini Fiorentina, l’ex obiettivo della Lazio si presenta: «Tra i miei idoli un ex laziale»

Nicolas Valentini, dopo essere stato accostato in estate alla Lazio, è arrivato alla Fiorentina. Di seguito le sue parole in presentazione, in cui cita anche un ex biancoceleste tra i suoi idoli.

A CHE DIFENSORI SI ISPIRA – «Mi piace tantissimo Nesta. Lo ammiro. Per quanto riguarda l’Argentina, dico Cuti Romero. Nella Nazionale ci sono tantissimi difensori fortissimi, anche Lisandro Martinez è un altro giocatore che ammiro».