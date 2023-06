Under 21, via al casting per il dopo Nicolato: nella lista due ex Lazio

Under 21, la Figc è a lavoro per cercare il sostituto di Nicolato dopo l’amarezza per l’eliminazione agli europei

La delusione per la mancata qualificazione ai quarti di finale è ancora enorme in casa Italia, che ha congedato il ct Nicolato. La federazione è a lavoro per cercare colui che sostituirà l’ormai ex tecnico azzurro e nella lista sono presenti due ex Lazio vale a dire Bollini e Corradi. Oltre ai due ex biancocelesti c’è anche Evani e Carmine Nunziata.