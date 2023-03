Under 21, termina in parità il big match tra Francia e Spagna con Gila che è stato tra i protagonisti della sfida essendo partito titolare

Termina 0-0 il match tra Francia e Spagna, valevole per il secondo test in vista degli europei Under 21 . Uno dei protagonisti di questa sfida, è stato il laziale Gila il quale ha giocato titolare quest’oggi