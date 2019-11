La Lazio di Gonini ha superato il Pescara per 0-2: vittoria importante in trasferta

Quarta giornata di campionato Pro per la compagine Under 14 della Lazio. La formazione di Simone Gonini, reduce dalla vittoria nel derby dello scorso weekend, nella giornata di ieri ha affrontato in trasferta il Pescara. I biancocelesti si sono portati avanti nel finale della prima frazione di gioco con Ferrari. Dopo esser arrivata al break in vantaggio, la Lazio è riuscita a mettere in ghiaccio il punteggio nella ripresa con Bigotti fissando il risultato finale sul 2-0.