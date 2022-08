Ultras Lazio, il comunicato in vista di Samp Lazio – FOTO

Gli Ultras Lazio iniziano a organizzare per la trasferta di Genova in vista di Samp-Lazio in programma il 31 agosto. Questo il comunicato, apparso sulle varie pagine social.

«Si organizza la trasferta del 31/08/2022 per assiste al match Sampdoria-Lazio (escluso biglietto). Chiunque fosse interessato è pregato di contattarci nel minor tempo possibile per darci la possibilità di organizzare nel migliore dei modi. La partenza è prevista per le ore 8 da Tor di Quinto (Campo Maestrelli)».