Ultim'ora Guendouzi, verso Juventus Lazio: c'è la notizia

Ultim’ora Guendouzi – Arrivano novità sulle condizioni del centrocampista francese verso la sfida tra Juventus e Lazio

Arrivano buone notizie per mister Baroni in vista di Juventus–Lazio. Stando a quanto riportato da Radiosei, sono escluse fratture per Matteo Guendouzi. Dagli esami sostenuti dal centrocampista a Villa Mafalda sarebbe stata confermata quindi solo una forte contusione.

Il francese sarebbe comunque in dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium. Il mister spera di riaverlo al fianco di Rovella, due elementi centrali all’interno dello scacchiere tattico dei capitolini.