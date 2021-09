Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.45 – Weston McKennie lascia il ritiro degli USA, rientro anticipato – Dopo aver violato le norme anti-Covid, il centrocampista farà ritorno anticipato alla Juventus.

Ore 11.00 – Commisso tuona: «Svantaggiati dalla sosta, favorite le squadre in Champions» – Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina dopo la buona partenza in campionato della formazione viola allenata da Italiano.

Ore 10.45 – Inter, Antonello nel nuovo Executive Board ECA – Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, è stato eletto nell'Executive Board dell'ECA.

Ore 10. 25 – Cagliari, si presenta Grassi: «Impossibile dire di no. Titolare? Decide il mister» – Le parole del centrocampista, arrivato in Sardegna nelle ultime ore del mercato.

Ore 09.50 – Caos tamponi Lazio: Lotito rischia la carica da consigliere federale – Quella di oggi sarà una giornata campale in casa Lazio. Alle ore 15 infatti, il presidente Claudio Lotito è stato chiamato a giudizio dal collegio di garanzia del CONI, ultimo grado dopo i sette mese di condanna in primo e dei dodici in secondo.

Ore 09.30 – Milan, Ibrahimovic tenta Pioli verso la Lazio – Zlatan Ibrahimovic verso il recupero. Contro la Lazio il gigante svedese dovrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli.

Ore 09.10 – Inter, accelerata per il rinnovo di Brozovic – C'è distanza tra le parti al momento, con il giocatore che chiede un aumento da 3,5 a 5-6 milioni di euro dell'ingaggio con il sodalizio campione d'Italia. L'Inter invece non vorrebbe andare oltre i 4,5-5 milioni e lavorare sulla durata del contratto prolungandolo fino al 2024.

Ore 09.00 – Oggi l'esito del ricorso per la squalifica di Osimhen – Oggi è il giorno decisivo in casa Napoli verso la gara contro la Juventus. Il Giudice Sportivo Mastandrea si pronuncerà sul ricorso per la squalifica di due giornata a Victor Osimhen dopo la manata in Napoli-Venezia.

Ore 08.30 – Italia, Raspadori o Scamacca contro la Lituania – Riposo per Immobile con due tipi di alternative: un attacco leggero con Raspadori (o Insigne o Kean) in mezzo o con una prima punta più classica come Scamacca. Al momento i due attaccanti del Sassuolo sono in ballottaggio per partire titolari contro la Lituania nel “loro” stadio.

Ore 07.30 – De Laurentiis e Ribery, la Campania infiamma la Serie A – Lunedì di fuoco in Campania tra le bordate di De Laurentiis alla Juve e lo sbarco di Ribery a Salerno: la Serie A si infiamma.