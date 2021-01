Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.30 – Serie A, De Siervo risponde a De Laurentiis – L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo ha risposto al presidente del Napoli De Laurentiis. La replica.

Ore 13.00 – Fiorentina, le parole di Prandelli – Il tecnico della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter, valido per gli ottavi di Coppa Italia. Le sue parole.

Ore 12.30 – Napoli, l’esito degli esami strumentali di Manolas – Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro.

Ore 12.00 – Giudice Sportivo, gli squalificati per la 18ª giornata – Ecco chi dovrà saltare la 18ª giornata di campionato per squalifica. L’elenco.

Ore 11.30 – Milan, i convocati di Pioli per la Coppa Italia – Il tecnico rossonero ha tenuto a riposo Kjaer mentre non potrà contare su Tonali e Brahim Diaz. Ecco i convocati.

Ore 11.00 – Sassuolo, parla Carnevali – L’ad neroverde è tornato sulla mancata espulsione a Bonucci e sul possibile futuro all’Inter. Le sue parole.

Ore 10.30 – Napoli su Zaccagni, la conferma di Setti – Il presidente del Verona conferma che c’è una trattativa per il numero 20 scaligero. Le sue parole.

Ore 10.00 – Inter, parla Barella – Il centrocampista nerazzurro ha descritto così il rapporto con Romelu Lukaku. Le sue parole.

Ore 9.15 – Fiorentina, Ribery non recupera per la Coppa Italia – Secondo quanto riportato da La Nazione, difficilmente Franck Ribery recupererà per il match di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì. Il francese, invece, potrebbe esserci domenica prossima al Maradona contro il Napoli.

Ore 9.00 – Spezia, un miracolo Italiano. Due vittorie consecutive, e sabato c’è il Torino – Lo Spezia centra la seconda vittoria consecutiva, Italiano può contare su Nzola e i giovani talenti di una squadra in piena fiducia. L’editoriale

Ore 8.30 – Napoli, Bagni: «Manca il carattere. Osimhen l’uomo della svolta» – In una intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato del momento della squadra di Gattuso: «Il problema è caratteriale, la squadra risente della mancanza di un giocatore che sappia intervenire in campo e sappia scuoterla nei momenti di difficoltà. Ha ragione Gattuso: non esiste che dopo un episodio negativo i giocatori s’intimoriscano anziché tirare fuori gli attribuiti». Le parole

Ore 8.00 – Inter, operatività limitata: il mercato è bloccato – Difficilmente i nerazzurri opereranno sul mercato in questa finestra di mercato. La crisi economica, derivante dalla pandemia, blocca le casse della società. L’Inter è entrata nella fase 3