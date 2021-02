Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

13:25 – Italia campo neutro – La UEFA sta valutando l’ipotesi di sfruttare l’Italia come campo neutro per alcune partite di Champions League e Europa League. I dettagli

13.01 – Napoli, l’infortunio di Manolas – Kostas Manolas ha riportato la distorsione di secondo grado alla caviglia destra. Resterà fuori almeno tre settimane. Il comunicato del club

📌 | Manolas, distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. 👉 https://t.co/z9DnlKlOuB 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/y6RzzZ1udg — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 8, 2021

12.29 – Juventus-Inter, le designazioni – L’arbitro Mariani è stato designato come direttore di gara di Juve-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera alle 20:45 all’Allianz Stadium. Come assistenti arbitrali sono stati scelti Bindoni e Paganessi. Quarto uomo sarà Chiffi. Al Var ci sarà Valeri coadiuvato dall’assistente al Var Giallatini.

Ore 11.45 – Nessuna sanzione per Buffon – Nessun nuovo deferimento per Gigi Buffon in seguito alla bestemmia pronunciata contro l’Inter. Secondo il procuratore Chinè l’audio non sarebbe chiaro. I DETTAGLI