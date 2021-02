Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

14.15 – Roma, ancora a parte Smalling: ecco quando può rientrare – Il difensore della Roma ha lavorato ancora a parte dopo il problema al flessore. I giallorossi hanno in mente una partita precisa per farlo rientrare a pieno ritmo. La notizia

13.35 – Milan, Bennacer: «Sono pronto, il mio primo lungo infortunio è alle spalle» – Il centrocampista del Milan è pronto a tornare in campo, come dichiarato in una intervista all’agenzia francese AFP. Le parole

13.00 – Serie A, le designazioni arbitrali per la 22ª giornata di campionato – Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 22ª giornata di Serie A, la terza del girone di ritorno. Le scelte

12.43 – Lite Agnelli Conte, la Procura della FIGC apre un’inchiesta – Il Giudice Sportivo non ha preso decisioni sulla lite, così la Procura della FIGC ha deciso di aprire un’inchiesta. Già convocato il quarto uomo Chiffi. La notizia

12.16 – Inter, Julio Cesar: «Le minacce a Mourinho nel 2009 e i suoi insulti» – L’ex portiere nerazzurro Julio Cesar ha raccontato un aneddoto particolare su un “scontro” tra lui e Mourinho nel 2009. Le parole