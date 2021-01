Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.30 – Lazio, la conferenza stampa di Simone Inzaghi pre derby – Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Ecco le parole del tecnico della Lazio: «Stiamo preparando questa gara nei minimi dettagli. In questa settimana abbiamo avuto due giorni in più per lavorare, ci stiamo focalizzando sulle due fasi di gioco». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

Ore 13.00 – Inter, Lukaku miglior giocatore belga del 2020: la promessa a Conte – Lukaku ha ricevuto il premio dalle mani di Antonio Conte che gli ha augurato di vincerne altri. Pronta la risposta del belga: «Io voglio vincere con la squadra, questa è la cosa importante».

Ore 12.30 – Designazione arbitri 18ª giornata Serie A – L’AIA ha diramato le designazioni per la 18ª giornata di Serie A: Doveri per Inter-Juve, ad Orsato il derby di Roma. CLICCA QUI PER LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Ore 11.55 – FIGC, Gravina si candida al Comitato Esecutivo UEFA – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è candidato presso il Comitato Esecutivo UEFA. Le elezioni si terranno nel corso del al 45° Congresso Ordinario UEFA di Montreux, in Svizzera, il 20 aprile 2021.

Ore 11.47 – Lazio, torna Lulic – Senad Lulic è stato inserito ufficialmente nella Lista Lega Serie A: ecco il comunicato del club biancoceleste: «La S.S. Lazio rende nota la variazione all’interno dell’elenco dei calciatori ‘Over 22’ utilizzabili nelle competizioni Lega Serie A mediante la quale Senad Lulic prende il posto di Djavan Lorenzo Anderson».

Ore 11.41 – Milan, fatta per Meité – Il Milan, proprio in questi istanti, avrebbe chiuso il colpo in entrata Soualiho Meité del Torino. Il giocatore, che nell’ultima settimana non è stato utilizzato da Marco Giampaolo nelle due gare contro il Diavolo in campionato e Coppa Italia, è pronto ad approdare così a Milanello. Previste nei prossimi giorni le visite mediche per l’ex Monaco. Operazione sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Ore 10.37 – Roma, la prima mossa di Pinto – Una delle prime mosse del nuovo General Manager della Roma Tiago Pinto sarà quello di prolungare il contratto di Roger Ibanez. Secondo quanto riferito da Il Tempo, l’appuntamento con l’agente del giocatore è fissato per settimana prossima. Obiettivo: il prolungamento del contratto con aumento dell’attuale ingaggio (750.000 euro netti).

Ore 9.53 – Rinnovo Calhanoglu – Il Milan è sempre più vicino a chiudere la trattativa per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Come riporta Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno alzato la propria offerta a 4 milioni annui mentre il turco chiede 5 milioni di euro a stagione, cifra che può essere raggiunta con l’inserimento di bonus. Le due parti si sono date appuntamento all’inizio di settimana prossima.

Ore 9.44 – Reynolds alla Juventus, ci siamo – Reynolds ha già un biglietto aereo in mano, direzione Italia. Almeno in un primo momento, però, sarà Benevento la sua destinazione. Il giocatore andrà a rafforzare la squadra di Inzaghi e poi dal 1 luglio sarà della Juve. I bianconeri potrebbero lasciarlo in prestito fino al 2022 in caso di salvezza, come spiega il Corriere dello Sport. Al Dallas andranno 7.5 milioni per quell’esterno che, da offensivo è diventato terzino.

Ore 9.12 – Lazio, torna Lulic – Salvo sorprese la Lazio procederà oggi alla variazione in lista: Senad Lulic dovrebbe entrare formalmente nell’elenco dei 25 giocatori a disposizione di Inzaghi, in tempo per il derby di domani sera. Lo switch con Djavan Anderson – riporta il Corriere dello Sport – era in cottura ieri pomeriggio quando si è saputo che Lazio e Crotone avevano trovato l’accordo per la cessione in prestito con diritto di riscatto dell’olandese.

Ore 8.33 – Inter, giornata calda – E’ previsto per oggi un Consiglio d’Amministrazione straordinario dell’Inter con il presidente Steven Zhang in collegamento dalla Cina. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la trattativa con il fondo BC Partners per la cessione di alcune quote del club. Secondo quanto ricostruito da Corriere dello Sport, la trattativa dovrebbe entrare nel vivo a febbraio, una volta che la due diligence verrà completata. A quel punto è possibile che venga pianificata una cessione a tappe che porti a BC Partners a prendere il pacchetto di maggioranza della società.

Ore 8.12 – Suarez aveva l’accordo con la Juventus – Secondo quanto riferito da Gazzetta, la Juventus aveva trovato un accordo con Luis Suarez sulla base di un biennale da 7,5 milioni di euro che grazie a bonus avrebbe permesso all’attaccante uruguaiano di guadagnare circa 10 milioni annui.