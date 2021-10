Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.55 – Lazio, caos all’Olimpico: il falconiere inneggia al fascismo – Caos in casaLazio che vede coinvolto il falconiere Juan Bernabè. Quest’ultimo si è reso colpevole di atti che inneggiavano al fascismo, facendo il saluto romano e intonando cori verso la tifoseria. La notizia

Ore 12.15 – Genoa, incontro con il sindaco per il nuovo stadio: i dettagli – Il sindaco di Genova Marco Bucci ha incontrato a Palazzo Tursi la nuova proprietà del Genoa(777 Partners) per discutere degli investimenti cittadini del nuovo gruppo e dello stadio. La notizia

Ore 10.35 – Roma, Zaniolo scalpita per rientrare: i giallorossi predicano prudenza – Nicolò Zaniolo vuole rientrare subito, ma la Roma non vuole rischiarlo già per la sfida contro il Napoli. I dettagli

Ore 10.05 – Caso Orsato, Cesari: «Voglia di protagonismo dell’arbitro, lo avrei fermato» – L’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato il comportato di Orsato in Juventus-Roma. Le parole

Ore 9.15 – Napoli Legia Varsavia, Spalletti può sorprendere: chance per Zanoli dal 1′ – In Napoli-Legia Versavia di Europa League, Spalletti potrebbe far esordire dal 1′ il giovane Alessandro Zanoli. La notizia

Ore 8.40 – Vlahovic Fiorentina, muro contro muro: senza rinnovo Commisso lo vende a gennaio – Il caso Vlahovic tiene in ansia la Fiorentina. Commisso è pronto a vendere il bomber serbo già a gennaio. La notizia

Ore 8.20 – Champions League: Inter con esperienza, Milan con riverenza – Il martedì sera di Champions League restituisce credibilità all’Inter formato Europa, mentre per il Milan le chance sono ridotte. L’editoriale