Ultime Notizie Serie A: Osimhen col Covid, Gravina ringrazia il Governo

Ore 14.00 – Inter, leggero raffreddore per Dzeko: torna a casa in via precauzionale – L’attaccante dell’Inter Dzeko non si allena quest’oggi ed è rientrato casa in via precauzionale. La notizia

Ore 13.20 – Pallone d’oro Azzurro 2021: trionfano Chiesa e Girelli. La classifica – Federico Chiesa e Cristiana Girelli si sono aggiudicati il Pallone Azzurro 2021. La notizia

Ore 12.30 – Legge di Bilancio approvata, Gravina: «Grazie Governo, nostre richieste accolte» – La FIGC ha diramato un lungo comunicato ringraziando il Governo per l’approvazione della legge di Bilancio. La notizia

Ore 12.15 – Costa: «Dobbiamo incrementare le vaccinazioni. Sulla riduzione della capienza stadi…» – Andrea Costa, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, ha parlato a Sky Sport24. Le parole

Ore 11.30 – Napoli, Osimhen positivo al Covid prima del rientro in Italia: il comunicato – Il Napoli ha comunicato la positività al Covid-19 di Victor Osimhen. La notizia

Ore 10.15 – Roma, Garcia consiglia Kamara: «Calciatore di grande prospettiva, regista perfetto» – L’ex allenatore della Roma Garcia ha consigliato l’acquisto di Kamara, allenato ai tempi del Marsiglia. Le parole

Ore 9.15 – Venezia, Zanetti: «Sono malato di calcio. Metto il talento al primo posto» – L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti si è raccontato in una intervista al Corriere della Sera. Le parole

Ore 8.40 – Roma, Zaniolo vuole un 2022 da big: rinnovo e Mondiale con l’Italia – Il 2022 potrebbe essere l’anno di Nicolò Zaniolo, pronto a catapultarsi nel mondo dei big. La Roma e la Nazionale sperano. La notizia

Ore 8.20 – Icardi e la pancetta da impiegato: il declino irreversibile di un (ex) atleta – Le recenti immagini di Mauro Icardi in evidente sovrappeso pongono enormi dubbi sul suo presente e futuro da calciatore. L’editoriale