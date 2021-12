Ultime Notizie Serie A: le ultime su Spinazzola, caos Salernitana

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.05 – Cagliari, infortunio Nandez: Mazzari spera di riaverlo per l'Udinese – Fiato sospeso in casa Cagliari per l'infortunio di Nandez. Mazzarri spera di avere il centrocampista contro l'Udinese.

Ore 11.45 – Salernitana, il comunicato dei trustee: «Nessuna offerta accettabile» – I trustee della Salernitana hanno comunicato il mancato arrivo di offerte soddisfacenti per il club.

Ore 10.35 – Roma, Spinazzola corre verso il recupero: può rientrare a fine gennaio – L'esterno della Roma Spinazzola sta recuperando dall'infortunio e potrebbe rientrare per la fine di gennaio.

Ore 10.05 – Napoli, infortunio Osimhen: presa l'impronta per la mascherina. Le ultime – Osimhen corre verso il recupero dopo l'infortunio al volto. Si lavora alla mascherina, con l'impronta del viso che è stata presa.

Ore 9.15 – Atalanta, Demiral: «Qui per Gasperini, all'inizio è stata dura. Io e Ronaldo molto legati» – Il difensore dell'Atalanta Demiral ha parlato del suo approdo in nerazzurro e degli obiettivi stagionali.

Ore 8.40 – Napoli, agente Insigne: «Parti lontane, da gennaio via ai contatti con altri club» – L'agente di Lorenzo Insigne ha parlato della questione rinnovo di contratto con il Napoli, rivelando che c'è distanza tra le parti.