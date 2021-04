Ultime Notizie Serie A: Agnelli chiude la Superlega, arrivano i comunicati

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.45 – Juventus Super League: «Impossibile portare a termine il progetto» – La Juventus ha emesso un comunicato relativo alla mancata attuazione della Super League. La nota ufficiale. CLICCA QUI

Ore 13.00 – Milan fuori dalla Super League: comunicato ufficiale del club rossonero – Il Milan rinuncia alla Super League: il comunicato ufficiale. CLICCA QUI

Ore 12.30 – Infortunio Bennacer: il centrocampista svela il suo problema – Intervenuto sul proprio account Twitter, Ismael Bennacer ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a non essere nella lista dei convocati per Milan Sassuolo: «Ciao a tutti, non potrò giocare stasera dopo un piccolo colpo alla caviglia che ho ricevuto durante l’ultima partita. Niente di grave. Deluso di non essere in squadra ma ho piena fiducia nei miei compagni».

Ore 12.00 – Inter rinuncia alla Super League: il comunicato ufficiale del club – Arrivano a catena le rinunce dei club alla Super League: ecco il comunicato ufficiale dell’Inter.

Ore 11.20 – Superlega, Agnelli chiude: «Non possiamo andare avanti» – Dopo l’addio delle inglesi, Andrea Agnelli ha dovuto alzare bandiera bianca sulla nascita della Superlega: ««La SuperLeague non può andare avanti. Dobbiamo essere franchi e onesti, no». Le parole

Ore 10.45 – Napoli, caso Elmas: poco propositivo e Gattuso lo manda via dall’allenamento – Caso Elmas in casa Napoli: Gattuso ha visto il macedone poco propositivo e lo ha mandato sotto la doccia in anticipo. La notizia

Ore 10.20 – Lazio, Inzaghi sprona la squadra: «Basta cali di tensione, a Napoli per vincere» – Attraverso una videochiamata, Simone Inzaghi ha spronato la sua Lazio in vista della partita contro il Napoli. La notizia

Ore 9.50 – Napoli, caccia all’erede di Gattuso: De Laurentiis ora pensa a Spalletti – Il Napoli è alla ricerca dell’allenatore che sostituirà Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nuovamente nel mirino Luciano Spalletti. La notizia

Ore 9.10 – Superlega, Ranieri non ci sta: «Un insulto e una follia. Un tradimento dei principi dello sport» – L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha puntato nuovamente il dito contro la Superlega in una intervista a La Gazzetta dello Sport: «Sarebbe stata una clamorosa ingiustizia e un insulto ai valori dello sport. Ma scherziamo? Arrivi primo nel campionato più ricco e competitivo del mondo e poi in Europa ti dicono “scusa, non puoi entrare, non hai il curriculum giusto”. Una follia». Le parole

Ore 8.40 – Agnelli e la Superlega: «Non minaccia i campionati, tutto legale. Necessario cambiare» – Il presidente della Juventus e tra i grandi fautori della Superlega, Andrea Agnelli, ha parlato della nascita della nuova competizione al Corriere dello Sport: «Nessuna minaccia ai campionati domestici. Anzi, la ferma volontà da parte del gruppo delle dodici società di continuare a partecipare alle competizioni nazionali, sia al campionato, sia alle coppe. Quindi totale adesione a quella che è la tradizione». Le parole

Ore 8.20 – Cairo contro la Superlega: «Attentato alla salute del calcio italiano» – Il presidente del Torino Urbano Cairo, in una lunga intervista al Corriere della Sera, si è scagliato contro la Superlega definendola un attentato: «Partiamo dal calcio italiano, questa Superlega è un attentato alla sua salute, all’interesse collettivo. Tre società, Juve, Inter e Milan, hanno pensato esclusivamente alla loro salute economica, ai loro interessi». Le parole