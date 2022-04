Ulivieri: «Difficoltà dell’Italia nel gestire le vittorie. I bambini giocano poco»

Il presidente dell’AIAC Ulivieri ha parlato delle difficoltà e dei problemi del calcio italiano

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, nel corso del “Convegno Giornata Digitale” che si è svolto a Coverciano ha parlato dei problemi del calcio italiano. Le sue parole riportate da TMW.

DIFFICOLTA’ – «Il calcio italiano deve ripartire dai cambiamenti che abbiamo messo in atto in questo anno. L’Italia ha difficoltà nella gestione delle vittorie, ma siamo un popolo che dalle sconfitte riparte sempre bene. Il numero degli stranieri nel calcio è un problema anche se non bisogna esagerare: il nostro mondo ha bisogno di idee nuove, quindi dobbiamo cambiare solo qualcosa».

ALLENATORI – «La buona scuola non boccia ma insegna. Ai miei tempi si insegnava molto meno: chi arriva a Coverciano ne esce sapendone di più e questo è l’importante. La verità è che i nostri bambini toccano poco il pallone nel tempo libero e si gioca poco a calcio».