Ufficiale – Pioli è il nuovo allenatore del Milan: i dettagli

Mister Stefano Pioli torna in Serie A, è il nuovo allenatore del Milan dopo aver già allenato Bologna, Lazio e Fiorentina

Ormai è ufficiale, si chiude definitivamente la brevissima era Giampaolo e si apre quella di Stefano Pioli. L’ex allenatore di Lazio e Fiorentina ha firmato un contratto biennale a 1,5 milioni di euro a stagione.

Come riporta il Corriere della Sera tuttavia c’è una clausola secondo la quale se il tecnico non dovesse raggiungere neanche il piazzamento in Europa League le parti si separeranno al termine della stagione. La società ha anche previsto un bonus da 500 mila euroa se invece la squadra raggiungerà la Champions League.