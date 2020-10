Ufficiale, Juve Napoli: 3-0 a tavolino e un punto di penalità agli azzurri

È arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli.

Tre a zero a tavolino e un punto di penalità per la squadra di Rino Gattuso. Questo il verdetto ufficiale da parte del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli, gara in programma e non disputatasi nel corso dell’ultimo turno di Serie A a causa del blocco in Campania da parte dell’Asl nei confronti della squadra partenopea. Il supplemento di indagine non ha portato al rinvio della gara, come si auguravano molti tifosi napoletani, ma ha sancito la parole fine sulla questione, portando i bianconeri a quota 7 in classifica e relegando il Napoli a 5, il quale si vede scavalcato ora da Verona e Benevento (oltre che gli stessi bianconeri).