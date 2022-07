Udogie Lazio, l’Udinese ha già trovato il sostituto del terzino?

L’Udinese avrebbe già trovato il sostituto di Udogie, finito nel mirino della Lazio, alla ricerca di un terzino sinistro

L’Udinese avrebbe già trovato il sostituto di Udogie, finito nel mirino della Lazio, alla ricerca di un terzino sinistro.

Infatti, come rivelato da Tuttomercatoweb, i friulani avrebbero chiuso per Enzo Ebosse, giocatore di proprietà dell’Angers. Non resta che attendere per capire se questo porterebbe a un’apertura per il classe 2002.