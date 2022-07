Calciomercato Lazio, cercasi terzino sinistro: Udogie è il nome nuovo

Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano un terzino sinistro e il nome nuovo sarebbe quello di Udogie dell’Udinese

La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro, anche se prima va ceduto Hysaj. La lista dei desideri vede sempre ben presente il nome di Emerson Palmieri, ma ora in casa biancoceleste ci sarebbe una nuova idea.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, la Lazio starebbe sondando il terreno per Destiny Udogie dell’Udinese. Il classe 2002 si è messo in mostra nell’ultimo campionato e ora i friulani punterebbero a monetizzare con la sua cessione. L’affare per i biancocelesti è quindi complicato, dato che i bianconeri non trattano per meno di 15 milioni.