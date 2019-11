Cambio in panchina per l’Udinese, è stato esonerato Tudor: il nuovo allenatore dei friulani sarà Gotti. Attesa solo l’ufficialità

Undici gol subiti in due partite, per la società è troppo. Come riporta SkySport l’Udinese ha esonerato il tecnico Igor Tudor. Decisiva soprattutto la sconfitta per 0-4 contro la Roma, maturata nell’ultimo turno di campionato. Il nuovo allenatore sarà Luca Gotti, si attende solo il comunicato ufficiale.