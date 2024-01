Udinese, Samardzic in dubbio contro la Lazio? Il motivo. La situazione in vista della gara di domani

In attesa di Udinese Lazio in programma domani alle 15.00, per Gabriele Cioffi ci sono attualmente pochi dubbi di formazione. Tra questi, a destra c’è il ballottaggio tra Ebosele ed Ehizibue, confermato inveceKamara a sinistra, con Zemura ancora in dubbio.

Per Samardzic, a un passo dal trasferimento a Napoli, è prevista la panchina, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.