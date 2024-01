Udinese, Lucca: «Volevamo i tre punti per i tifosi e per iniziare al meglio l’anno nuovo». Le parole del giocatore

Lorenzo Lucca è stato tra i grandi protagonisti del successo dell’Udinese ai danni del Bologna. Il 2-0 porta la sua firma. Così, ai microfoni ufficiali del club, il giocatore ha avvertito anche la Lazio per l’ultima gara del girone di andata.

PAROLE– «Venivamo da due partite in cui ci siamo fatti recuperare all’ultimo, eravamo concentrati e volevamo i tre punti per i tifosi e per iniziare al meglio l’anno nuovo ».