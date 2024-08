Udinese Lazio, la società bianconera festeggia con i tifosi: l’iniziativa dopo la vittoria contro la squadra di Baroni

L’Udinese festeggia con i propri tifosi la vittoria contro la Lazio. Di seguito l’iniziativa del club bianconero:

COMUNICATO – Dopo la grande vittoria contro la Lazio in un Bluenergy Stadium vestito a festa, un altro grande appuntamento per i tifosi bianconeri di stringersi attorno alla squadra e godersi da vicino il lavoro del gruppo di mister Runjaic. Mercoledì alle 10.30, infatti, i bianconeri si alleneranno a porte aperte al centro sportivo Bruseschi per una seduta aperta a tutti i tifosi. Per l’occasione, come accaduto per la precedente seduta a porte aperte di luglio, si accederà dall’ingresso del settore giovanile. La seduta sarà aperta anche alla stampa.