Udinese Lazio, tegola per Runjaic: Arizala ai box verso la sfida ai biancocelesti!

Udinese Lazio, il centrocampista colombiano Arizala si ferma in vista della sfida contro i capitolini: è lesione al bicipite femorale

Si complica la preparazione dell’Udinese in vista della sfida contro la Lazio. La formazione di Kosta Runjaic dovrà infatti fare i conti con l’assenza di Juan David Arizala, fermato da un problema muscolare rimediato nell’ultima gara di Coppa Italia contro il Venezia.

Il centrocampista colombiano si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio che lo costringe a interrompere il lavoro sul campo e ad avviare un percorso di recupero, con le sue condizioni che verranno monitorate settimana dopo settimana.

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Runjaic perde una soluzione in mezzo al campo

La defezione di Arizala rappresenta una complicazione per il tecnico friulano alla vigilia del confronto con la Lazio. Il centrocampista era una delle alternative a disposizione per garantire equilibrio e dinamismo nella zona centrale del campo, un reparto fondamentale per affrontare una squadra fisica e intensa come quella biancoceleste.

Runjaic dovrà quindi valutare nuove soluzioni per la gara del prossimo turno di Serie A, cercando di mantenere gli equilibri mostrati dalla squadra nelle prime uscite stagionali, in particolare la prossima contro la squadra guidata da Gennaro Gattuso.