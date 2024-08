Udinese-Lazio, Bezzi: «Squadra CAPARBIA, serve vincere in vista del MILAN; non capisco una cosa su CATALDI»

Le parole di Gianni Bezzi in vista di Udinese-Lazio: «Baroni può ricostruire e dare entusiasmo. Vecino o Rovella? Ecco chi scelgo»

Ospite di RadioSei Gianni Bezzi ha parlato in vista di Udinese-Lazio. Di seguito le sue parole.

OPINIONI DOPO LA PRIMA GIORNATA – «Difficile esprimersi dopo la gara col Venezia, squadra rinnovata e con un mercato da finire. Contro i veneti sono arrivati spunti che danno morale. Sono andati via giocatori che hanno fatto la storia come Immobile, la Lazio deve crearsi una propria identità perché parliamo di una squadra totalmente rinnovata. Soprattutto in attacco fatica a individuare le differenze dei nuovi acquisti. Vedo una crescita importante da parte di Castellanos. Penso però che a centrocampo serva altro, soprattutto nel vertice basso e non capisco la poca considerazione per Cataldi».

UDINESE – «Ha portato con caparbietà un punto da Bologna anche se i padroni di casa meritavano di più. La Lazio è superiore, bisogna cercare di vincere perché alla terza giornata arriva il Milan. Baroni può ricostruire e dare entusiasmo. Vecino o Rovella? Il primo garantisce più costruzione e spesso va al gol. L’ex Monza a me piace molto come distruttore di gioco, deve crescere a livello di palleggio e inserimento. Mi ripeto su Cataldi perché in campo dà sempre il massimo e non capisco perché sia finito dietro le quinte. Come ho detto prima, la Lazio ha perso un po’ di identità».