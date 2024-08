Udinese-Lazio, i precedenti sorridono ai biancocelesti: i numeri

Udinese-Lazio sabato sera: i precedenti della trasferta friulana sorridono ai biancocelesti: ecco tutti i numeri della partita

Sabato sera la Lazio scenderà in campo contro l’Udinese al Bluenergie Stadium. Una trasferta non facile, ma per cui i precedenti sorridono alla squadra di Baroni.

Nelle 45 partite disputate in Friuli i biancocelesti hanno infatti trovato la vittoria per ben 19 volte, l’ultima a gennaio scorso per 2-1, reti di Pellegrini e Vecino. 13 sia i pareggi che le sconfitte. I gol fatti sono 60 per la Lazio contro i 60 dei bianconeri.