Udinese Lazio, le PAGELLE dei giornali: difesa HORROR, in POCHI riescono a salvarsi

Udinese Lazio, le pagelle dei giornali il giorno dopo la sconfitta dei biancocelesti: i giudizi sul match giocato ieri

I giornali sportivi oggi in edicola stilano le pagelle della Lazio il giorno dopo la sconfitta in casa dell’Udinese. Difesa da horror, con gli errori grossolani di Casale e Romagnoli, mentre Guendouzi non è esente da colpe sulla rete del momentaneo 2-0.

L’attacco punge poco, se non per Isaksen che con un tap-in nel finale illude i capitolini di poter riaprire il match. Tra i più positivi anche Lazzari, autore di cross a ripetizione che non vengono sfruttati a dovere.