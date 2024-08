Udinese Lazio, la MOVIOLA dei giornali: il PASTROCCHIO di Doveri. Sull’1-0 errore EVIDENTE

Udinese Lazio, la moviola dei giornali il giorno dopo il match perso dai biancocelesti: c’è un errore evidente di Doveri

I giornali sportivi oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del match di ieri tra Udinese e Lazio, che ha visto i biancocelesti perdere la prima gara stagionale. C’è un errore evidente sul primo gol dei friulani da parte dell’arbitro Doveri.

Il guardalinee segnala il fuorigioco inesistente di Payero, il fischietto romano procede a non fischiare in questo caso (per quale motivo?) e la difesa capitolina si ferma, lasciando indisturbato l’attaccante avversario che sblocca la gara.