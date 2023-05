Udinese-Lazio, le probabili scelte di Sottil e Sarri

Udinese-Lazio, alla vigilia della partita contro i friulani queste le probabili scelte di Sottil e Sarri: i possibili undici

Ormai ci siamo, ancora 48 ore e la Lazio tornerà in campo e sfiderà l’Udinese di Sottil per puntare ai tre punti preziosi per la Champions. Alla vigilia della gara del Friuli, queste le possibili scelte di Sottil e Sarri

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All.: Sottil

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri