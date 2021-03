Udinese Lazio, le pagelle dei principali quotidiani sportivi

Le pagelle di Udinese-Lazio secondo i principali quotidiani sportivi: Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere dello Sport

La vittoria di Udine rilancia la Lazio per il piazzamento Champions e ridà morale dopo l’eliminazione in Champions League. Una partita dura, e finalmente una prova difensiva convincente. Spicca ovviamente Marusic, l’autore del gol decisivo, così come Reina, miracoloso in chiusura di primo tempo. Ma andiamo a vedere le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT – Reina 7, Patric 6,5 (87′ Musacchio 5), Acerbi 6, Radu 6,5, Lazzari 5,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5 (66′ Escalante 6), Luis Alberto 6,5 (74′ Pereira 6,5), Marusic 7, Muriqi 5 (66′ Akpa Akpro 5), Immobile 6 (74′ Correa 5), Inzaghi 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Reina 6,5, Patric 6,5 (87′ Musacchio sv), Acerbi 6,5, Radu 6, Lazzari 5,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (66′ Escalante 6), Luis Alberto 6,5 (74′ Pereira 5,5), Marusic 7, Muriqi 5,5 (66′ Akpa Akpro 5,5), Immobile 6 (74′ Correa 6), Inzaghi 6.

TUTTOSPORT – Reina 6.5, Patric 6 (Musacchio s.v), Acerbi 6, Radu 6.5, Lazzari 5.5, Milinkovic 6.5, Leiva 5.5 (Escalante 6), Luis Alberto 7 (Pereira 6), Marusic 7, Muriqi 5 (Akpa Akpro 6), Immobile 5.5 (Correa 5.5), Inzaghi 6.5