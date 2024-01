Udinese Lazio, prime indicazioni di formazione verso la trasferta in terra friulana: Sarri pensa a quella mossa

Prime indicazioni di formazione in casa Lazio verso la trasferta di Udine, primo incontro in programma in questo 2024.

Recuperato Romagnoli, ma Sarri potrebbe non rischiarlo subito dall’inizio visto il derby di Coppa dietro l’angolo. Provato poi nuovamente Isaksen sulla destra nel tridente, con Felipe Anderson nel ruolo di falso centravanti.