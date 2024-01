Udinese-Lazio, il club rivive i gol più belli in casa dei friulani – VIDEO

Udinese-Lazio, il club biancoceleste pubblica sui social i gol più belli e iconici segnati dalle aquile in Friuli

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, ancora poche ore e la Lazio torna in campo con l’Udinese per puntare alla conferma dopo le buone prove precedenti, e magari chissà con un altro gol iconico da inserire nella collezione. In occasione di Udinese-Lazio, il club biancoceleste pubblica su Instagram i gol più belli segnati ad Udine dalle aquile.