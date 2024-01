Udinese-Lazio, i precedenti tra Cioffi e Sarri

Udinese-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta di Udine ecco tutti i precedenti fino ad oggi tra i due allenatori

L’obiettivo primario per la Lazio domenica è vincere e confermarsi per non perdere terreno nella corsa verso un posto in Europa, e tra i protagonisti della gara ci sarà sicuramente posto anche per i due tecnici ovvero Cioffi e Sarri. Per i due allenatori l’incrocio di questo weekend sarà il quarto incrocio, e il bilancio sorride a Sarri con due vittorie e un pareggio.