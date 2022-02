Udinese Lazio, i biancocelesti ricordano il precedente del 2016 – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha ricordato sui propri profili social il precedente del 2016 contro l’Udinese quando i biancocelesti si imposero zero a tre

La Lazio sarà impegnata questa sera sul campo dell’Udinese in una gara che si preannuncia fondamentale per cercare di accorciare sulla zona europea, in particolare quella relativa alla Champions League.

Sul proprio profilo Twitter la società biancoceleste ha ricordato il precedente del 2016 vinto dalla prima squadra della Capitale per zero a tre con doppietta di Immobile (la prima con la maglia della Lazio) e il sigillo finale di Keita.