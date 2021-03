Udinese Lazio, occhio ai diffidati. Sono tre in casa biancoceleste

La Lazio affronterà alle 15 l’Udinese, con un pensiero alla prossima sfida contro lo Spezia. Ecco l’elenco dei diffidati biancocelesti

Udinese-Lazio può dire molto sulla corsa al quarto posto. I biancocelesti non possono più permettersi passi falsi, l’unico obiettivo rimasto è il ritorno in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha bisogno di punti utili per la classifica e il morale in vista della sosta, dopodichè ci sarà lo Spezia all’Olimpico.

Sono tre i diffidati del match della Dacia Arena, che in caso di ammonizione salteranno la sfida contro i liguri. Si tratta di Acerbi, Fares e Caicedo (l’ecuadoriano non è convocato per la trasferta di Udine).