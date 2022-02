Udinese Lazio, ecco quanti tifosi biancocelesti in trasferta: i numeri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Udinese Lazio, alla Dacia Arena ci saranno circa 330 tifosi biancocelesti. L’appuntamento è per domani, alle ore 20.45

Anche ad Udine la Lazio non sarà sola. La gara contro i friulani si preannuncia insidiosa e, a dare la giusta spinta ai ragazzi di Sarri, ci saranno sicuramente i tifosi biancocelesti.

Sono infatti circa 330 i biglietti venduti per il match: numeri importanti, vista la recente trasferta in Portogallo. L’appuntamento alla Dacia Arena è fissato per le 20.45 di domani, il pubblico ospite sicuramente non mancherà.