Udinese Lazio, CAMBIO in vista per Baroni: QUESTO giocatore può partire dal 1′. Le ultime sulle scelte di formazione dell’allenatore

Dopo la vittoria contro il Venezia alla prima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà l’Udinese in trasferta sabato 24 agosto alle ore 18.30. Come riportato da Gianluca Di Marzio, mister Baroni ha in mente un cambio nell’undici che giocherà il secondo turno di campionato.

Infatti, Matias Vecino potrebbe seriamente partire dal 1′ minuto contro l’Udinese. A farne le spese sarà Nicolò Rovella, che dovrebbe accomodarsi in panchina.