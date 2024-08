Udinese Lazio, Calvarese: «Errore GRAVE sul primo gol. Doveri fa giocare, ma il suo ASSISTENTE...»

Udinese Lazio, l’ex arbitro Calvarese evidenzia il grave errore arbitrale sulla prima rete dei friulani: ecco il suo commento

Gianpaolo Calvarese, sul suo sito Calvar.it, ha parlato così degli episodi da moviola del match di ieri tra Udinese e Lazio.

IL COMMENTO – «In occasione del gol del vantaggio dei padroni di casa con Lorenzo Lucca, c’è un grave errore dell’assistente Garzelli che alza la bandierina su un passaggio di Ehizibue verso Payero. Errore non tanto sulla valutazione del fuorigioco, quanto sul timing della decisione completamente sballato. Doveri giustamente lascia giocare perchè se avesse fischiato il VAR non sarebbe potuto più intervenire e sarebbe stato annullato un gol regolare.Il rischio era costituito dal fatto che i giocatori, vedendo la bandierina alzata, si sarebbero fermati. Se fosse avvenuto, sarebbe stato un loro errore dato l’azione, come dice il regolamento, si ferma solo dopo il fischio dell’arbitro. Fortunatamente questo non è successo. L’Udinese ha continuato la propria manovra che ha poi portato al cross di Thauvin per Lucca che di testa ha portato in vantaggio i friulani».