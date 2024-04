Udinese, ufficiale l’esonero di Cioffi: scelto il sostituto. Decisiva la sconfitta di ieri contro il Verona

Come riportato da Sky Sport, Gabriele Cioffi non sarà più l’allenatore dell’Udinese, è stata decisiva la sconfitta per 1-0 nei minuti finali contro il Verona. La società bianconera ha anche scelto il suo sostituto: si tratta di Fabio Cannavaro. L’ex difensore inizierà, così, la sua prima avventura su una panchina di Serie A e potrebbe esordire già giovedì sera nel recupero di campionato contro la Roma.